Uomini e donne, anticipazioni puntata 21 marzo/ Lite tra Lavinia e Alessio Corvino

Uomini e donne, anticipazioni 21 marzo: segnalazione su Alessio Corvino

Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi la scorsa settimana ha visto l’addio al programma di Federico Nicotera, che ha scelto Carola come sua compagna di vita e con la quale sono usciti insieme, mano nella mano. Dunque, rimane ancora in ballo il destino di Lavinia Mauro, l’ultima tronista a rimanere in studio in cerca dell’amore sin dall’inizio di questa edizione. Il suo percorso, al momento, continua ad essere ad un bivio e la doppia strada risponde ai nomi di Alessio Campoli e Alessio Corvino.

Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, nella puntata di oggi assisteremo ad un’uscita in esterna della tronista sia con l’uno che con l’altro corteggiatore. Tuttavia il colpo di scena è dietro l’angolo perché, in studio, arriverà un’importante segnalazione riguardante Alessio Corvino: il corteggiatore, infatti, sarebbe stato pizzicato alla festa di un suo amico, dove era presente anche la sua ex. Segnalazione che, come riportano le anticipazioni, sarà motivo di discussione tra il ragazzo a Lavinia.

Uomini e donne, traballa la conoscenza tra Gemma e Silvio

Intanto, nella puntata di Uomini e donne andata in onda ieri pomeriggio, abbiamo assistito ai primi dissapori tra Gemma Galgani e Silvio nel trono over. La loro iniziale conoscenza aveva lasciato sensazioni più che positive: lui è parso sin da subito attratto dalla dama torinese, e anche lei ha accettato di buon grado la conoscenza con il cavaliere. Tuttavia, in studio, sono emersi i primi attriti legati alla recente esterna in un centro benessere. Silvio ha infatti raccontato alcuni dettagli che non sono affatto piaciuti a Gemma, che l’ha accusato di averla ridicolizzata.

A creare malumore nel cavaliere è soprattutto l’intenzione della Galgani di non lasciarsi andare a livello fisico: “Quella esterna romantica mi è sembrata una presa per i fondelli. Mi hai dato qualche bacio, ma a me non stanno bene perché io sono un tipo molto fisico“, ha ammesso Silvio in studio. Sebbene i contrasti siano stati in parte appianati con un ballo a fine puntata e con l’intenzione del cavaliere di concedere alla sua dama una seconda possibilità, al momento la coppia scricchiola come non mai e la rottura (dopo una breve conoscenza) potrebbe essere a un passo.











