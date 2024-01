Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 22 gennaio: Alessandro chiude con Cristina

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 gennaio

La nuova settimana di Uomini e Donne inizia con un clamoroso colpo di scena. Nella puntata in onda oggi, lunedì 22 gennaio, come svelano le anticipazioni di WittyTv, al centro dello studio, tornano ad accomodarsi Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta. Nell’ultima puntata trasmessa, Alessandro aveva ribadito di stare bene con Cristina, di provare per lei un trasporto fisico e mentale ma di non essere ancora innamorato. Cristina, da parte sua, aveva spiegato che, inaspettatamente, aveva cominciato a provare un forte interesse nei confronti del cavaliere salernitano nonostante, inizialmente, non provasse alcun tipo di attrazione fisica. Cosa accadrà nella puntata in onda oggi?

Inizialmente, Alessandro ribadisce di aver sentito “le farfalle nello stomaco” che, tuttavia, non si sono trasportate in qualcosa di più forte al punto da decidere di chiudere la frequentazione scatenando la durissima reazione di Cristina.

Brando sempre più vicino a Raffaella

Dopo il momento dedicato ad Alessandro e Cristina, Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Barbara De Santi che sta uscendo con Massimo, un nuovo cavaliere del parterre che, però, non solo non le ha concesso l’esclusiva, ma ha chiesto di uscire anche ad un’altra dama con grande sorpresa di Barbara.

Spazio, poi, al trono classico con Brando che non è ancora pronto a scegliere tra Beatriz e Raffaella. Nella puntata in onda oggi, dopo una bella esterna, Raffaella non nasconde l’emozione dell’esterna vissuta anche se poi deve fare i conti con l’esterna che il tronista ha fatto con Beatriz che ha baciato esattamente come Raffaella.











