Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta: è scontro social?/ Lei: “Ognuno al proprio posto”

Cristina Tenuta lancia una frecciata ad Alessandro Vicinanza? “Ogni pagliaccio al suo circo”

Nel parte del Trono Over di Uomini e Donne è ritornato in questa edizione Alessandro Vicinanza, dopo la turbolenta fine della relazione con Ida Platano ed il non proseguimento della conoscenza con Roberta Padua, Vicinanza ha iniziato una frequentazione con Cristina Tenuta, altra dama del parterre. Tale conoscenza, però, adesso sembra essere arrivata alla fine, anche nella puntata trasmessa oggi non sono mancati screzi tra i due. Ed i due si scontro non solo in tv ma anche sui social. In queste ore, infatti, sembra che Cristina Tenuta ha lanciato una frecciata ad Alessandro Vicinanza.

Nel dettaglio, infatti, Cristina Tenuta ha postato una foto con questo commento molto eloquente: “Il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni regina sul suo trono. Ogni pagliaccio nel proprio circo” Tale post sembra una chiara frecciata ad Alessandro Vicinanza, alla luce di tutto quello che è successo tra i due negli ultimi giorni. Nel frattempo, infatti, gli utenti social si sono subito attivati ed hanno iniziato a mormorare del resto nella puntata di ieri di Uomini e Donne, mentre Cristina Tenuta si è mostrata interessata a conoscere il cavaliere, Alessandro Vicinanza ha dichiarato di non sentirsi pronto per darle l’esclusiva.

Alessandro Vicinanza replica a Cristina Tenuta? “Ogni alba ci offre la possibilità…”

Il presunto scontro social tra Cristina Tenuta ed Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne perché, sempre spulciando tra i profili social della dama e del cavaliere, tra le stories Instagram sembrerebbe proprio che anche Alessandro Vicinanza ha replicato a Cristina Tenuta. In queste oe infatti il cavaliere prima ha postato una storia con il suo oroscopo, e fin qui nulla di strano ma poi in un’altra ha scritto: “Nella vita non c’è tasto reset, ma ogni alba ci offre la possibilità di un nuovo inizio.”

Nel frattempo nella puntata trasmessa oggi di Uomini e Donne, venerdì 19 gennaio, sono continuate le discussioni tra Cristina Tenuta e Alessandro Vicinanza. Ed alla fine la dama del dating show di Maria De Filippi ha deciso di troncare la conoscenza. Anche se Alessandro non è il suo tipo ideale è comunque attratta da lui ma non gli sono piaciuti molti atteggiamenti che lui ha avuto nei suoi confronti.













