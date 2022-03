Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 22 marzo 2022: scontro tra Armando e Diego

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 marzo

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, martedì 22 marzo con una nuova puntata che comincerà esattamente da dove si è interrotta la puntata di ieri. Dopo il battibecco tra Tina Cipollari e la signora Pinuccia, Maria De Filippi ha concesso ampio spazio ad Ida Platano e Alessandro. La dama e il cavaliere del trono over non riescono a trovare un equilibrio e, di fronte ad una domanda specifica della conduttrice, Alessandro ha ammesso di non essere innamorato. La stessa domanda è stata rivolta anche ad Ida che, dai gesti e dall’atteggiamento, ha fatto capire di essere innamorata. Il confronto tra Ida e Alessandro continuerà anche nella puntata di oggi. Cosa accadrà in studio?

Jessica Selassiè tronista a Uomini e donne?/ Rumors sulla versione vip...

Dalle anticipazioni della registrazione della puntata pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” sappiamo che Ida, dopo aver ammesso di essere innamorata, deciderà di chiudere definitivamente la storia e, per consolarla, Maria De Filippi farà arrivare in studio Umberto Gaudino.

Scontro a Uomini e Donne tra Diego Tavani e Armando Incarnato

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per gli altri protagonisti del trono over. Al centro dello studio tornerà ad accomodarsi Armando Incarnato che è uscito con Aneta e Alessandra. Quest’ultima è la dama con cui è uscito anche Diego Tavani e, dalle anticipazioni, pare che tra i due cavalieri ci sia stato un durissimo scontro anche se il motivo resta top secret.

IDA PLATANO E ALESSANDRO, UOMINI E DONNE/ "Non sono innamorato": lei...

Maria De Filippi, inoltre, dovrebbe concedere spazio anche al trono classico, in particolare a Matteo Ranieri che è uscito con Valeria preferendo ballare con Federica con cui mostra una grande complicità. Il percorso di Matteo sul trono, dunque, si avvicina alla scelta finale? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

LEGGI ANCHE:

TINA CIPOLLARI E PINUCCIA, LITE A UOMINI E DONNE/ "Mi dà della rompipalle". Gianni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA