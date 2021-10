Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 22 ottobre: nuovi baci per Gemma Galgani?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 ottobre

Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 22 ottobre, per l’ultima puntata settimanale. Dopo aver dato spazio al trono classico con il colpo di scena che ha regalato il trono di Andrea Nicole, oggi dovrebbe cominciare una nuova puntata. Le anticipazioni ufficiali non ci sono, ma la protagonista dell’appuntamento odierno potrebbe essere Gemma Galgani. La dama di Torino ha iniziato una frequentazione con Costabile, un cavaliere che Gemma ha invitato ad uscire. Tra i due ci sono stati già diversi appuntamenti e non sono mancati i baci.

Nel corso della nuova puntata, dunque, Gemma e Costabile potrebbero tornare al centro dello studio per raccontare l’evoluzione del loro rapporto. Dalle anticipazioni del Vicolo delle News, infatti, pare che tra i due ci siano stati dei lunghissimi baci. Non è da escludere, tuttavia, una nuova lite tra Gemma e Tina Cipollari con quest’ultima pronta a bagnare Gemma con un gavettone inaspettato.

Uomini e Donne: prima sfilata della stagione?

Nelle precedenti edizioni di Uomini e Donne, uno dei momenti più divertenti delle puntate dedicate al trono over era quello dedicato alle sfilate femminili e maschili. Sfilate a cui Maria non ha rinunciato neanche lo scorso anno quando ha deciso d’introdurre il trono misto con il trono over e il trono classico concentrati nella stessa puntata. In quest’edizione, le dame e i cavalieri del trono over non hanno ancora sfilato, ma quel momento potrebbe arrivare molto presto.

L’ultima puntata settimanale sarà, dunque, dedicata alla prima sfilata femminile della stagione? Per scoprirlo non ci resta che aspettare l’inizio della puntata. Il pubblico, nel frattempo, aspetta e spera di vedere le dame in passerella, i cavalieri votare e Gianni Sperti e Tina Cipollari commentare.

