Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 22 settembre: Riccardo ci prova con Federica?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 settembre 2022

Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 22 settembre, alle 14.45 con una nuova puntata. Dopo la presentazione delle troniste Lavinia mauro e Federica Aversano, la nuova stagione è entrata ufficialmente nel vivo. In attesa di conoscere anche i protagonisti del trono maschile, Federica e Lavinia monopolizzano le attenzioni anche dei cavalieri del parterre del trono over. In particolare, la presenza sul trono di Federica conquista Riccardo Guarnieri che, già nelle stagione scorsa, dopo la scelta di Matteo Ranieri che, a Federica, aveva preferito Valeria Cardone, aveva mostrato il proprio interesse nei confronti della Aversano.

Morte Manuel Vallicella, parla l'amico Enrico/ "Soffriva di depressione, ma..."

Secondo le anticipazioni della puntata registrata lo scorso 30 agosto e pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Riccardo, dopo lo scontro con Ida Platano, chiederà a Maria De Filippi, nel corso della nuova puntata, di poter ballare con Federica. La tronista accetterà?

Manuel Vallicella, il fratello si sfoga "dicono pu**nate"/ "Vi dico io la verità..."

Uomini e Donne, scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia?

Dopo lo spazio dedicato al trono classico, Maria De Filippi tornerà ad occuparsi a Uomini e Donne anche del trono over. La conduttrice dovrebbe dare spazio alle nuove dame e ai nuovi cavalieri per la presentazione come accaduto con Claudio, ma anche ai protagonisti della scorsa stagione come Pinuccia e Alessandro che si accomoderanno al centro dello studio per raccontare la loro estate nel corso della quale hanno avuto anche la possibilità di partecipare al concerto di Vasco Rossi.

In studio a Uomini e Donne, poi, dovrebbe esserci il ritorno di una delle coppie più amate nate proprio all’interno del programma ovvero Lorenzo Riccardi e Claudio Dionigi. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice diventeranno genitori per la prima volta tra pochi mesi e nello studio dove il loro amore è nato racconteranno le emozioni che stanno vivendo con la gravidanza.

Manuel Vallicella choc "suicida a 35 anni"/ Lui diceva:"Uomini e donne mi ha salvato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA