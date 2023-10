Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 23 ottobre: segnalazione su Virginia, Cristian furioso

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 ottobre

La nuova settimana di Uomini e Donne comincia con una puntata imperdibile e, in gran parte, dedicata al trono classico. Se la settimana scorsa si era conclusa con il confronto tra Alessio, Claudia e Marco con il primo che decide di non chiedere più l’esclusiva alla dama dopo aver saputo di un bacio con Marco, la nuova settimana si apre all’insegna di Cristian Forti. Contrariamente a Brando che ha un carattere più introverso avendo confronti con le sue corteggiatrici più placati, Cristian Forti ha un carattere più schietto e diretto.

Come svelano le anticipazioni della puntata pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, il tronista sta portando avanti le sue conoscenza provando a vivere senza riserve tutte le emozioni che prova in esterna. Nelle scorse puntate è stato così al centro della discussione per aver baciato, a poche ore di distanza l’una dall’altra, due corteggiatrici. Oggi, invece, avrà una reazione durissima di fronte ad una segnalazione.

Cristian Forti furioso con Virginia

Tra le corteggiatrici che, più di tutte, hanno attirato l’attenzione di Cristian Forti c’è sicuramente Virginia. Il tronista, dopo il bacio con Valeria e Valentina, ha portato in esterna proprio Virginia che, però, oggi è la protagonista di una segnalazione che lo manderà su tutte le furie.

Virginia, infatti, è stata pizzicata in discoteca mentre baciava un altro ragazzo. Nulla di strano se non fosse che quel bacio risale ad un periodo in cui era già presente nel parterre di Uomini e Donne per corteggiare Cristian. Quest’ultimo, furioso, penserà all’eliminazione, ma a quanto pare, ci sarà un colpo di scena. Per il trono over, invece, scoppierà la pace tra Alessio e Claudia.

