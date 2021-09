Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 23 settembre: Joele Milan e Matteo Fioravanti rivali?

Uomini e donne, anticipazioni puntata 23 settembre

Uomini e Donne torna in onda oggi con una nuova puntata nel corso della quale ci sarà spazio per il trono classico. Dopo aver dedicato la puntata di ieri totalmente al trono over con Ida Platano, Armando Incarnato e Biagio Di Maro protagonisti indiscussi, nella puntata di oggi, al centro dello studio, dovrebbero accomodarsi i tronisti Joele Milan e Matteo Fioravanti e la tronista Roberta Ilaria Giusti. Se il percorso di Andrea Nicole è già entrato nel vivo, lo stesso non è ancora accaduto con l’altra tronista e con il trono maschile.

Roberta Ilaria Giusti si sta concentrando sulla conoscenza con Luca, lo chef-pugile con cui è uscita già una volta e con cui, pare, abbia fatto una seconda esterna. Joele e Matteo, invece, nella puntata in onda oggi, dalle anticipazioni del Vicolo delle News, pare che siano interessati alla stessa ragazza.

Uomini e Donne: Gemma esce con Vincenzo?

Gemma Galgani non ha ancora conosciuto cavalieri giunti in trasmissione esclusivamente per conoscerla. La dama di Torino, tuttavia, si sta guardando intorno e, dopo aver espresso il proprio interesse per Kerry il quale, tuttavia, ha spiegato di poter avere solo un’amicizia con lei, Gemma è uscita con Filiberto, arrivato in studio per conoscere Isabella la quale, tuttavia, ha preferito non dare il via ad una conoscenza.

Dopo un appuntamento, Gemma ha deciso di chiudere con Filiberto. Con chi sarà uscita? Tra i nuovi cavalieri del parterre c’è il signor Vincenzo che è alla ricerca di una signora con cui cominciare una conoscenza. Sarà Gemma la persona con cui iniziare il percorso a Uomini e Donne? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

