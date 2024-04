Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 aprile 2024/ Nuova segnalazione su Mario Cusitore

Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano e Mario Cusitore sempre più distanti

Mercoledì 24 aprile 2024, alle 14.45 su canale 5, torna in onda Uomini e Donne e, secondo le anticipazioni, quella di oggi è una puntata assolutamente imperdibile per l’arrivo di una nuova segnalazione su Mario Cusitore che porterà a conseguenze sorprendenti per il trono di Ida Platano nel corso delle prossime puntate come svelano le anticipazioni della registrazione del 23 aprile 2024 di Uomini e Donne. Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni di Uomini e donne, oggi dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione dello scorso 9 aprile con Mario Cusitore al centro della discussione a causa di una segnalazione. Nel corso delle ultime settimane, nonostante i vari tentativi del corteggiatore napoletano di riconquistare la fiducia di I)da, in studio, tra i due, ci sono state discussioni continue.

La tronista che, sin dalle prime segnalazioni ricevute aveva ammesso di avere dubbi su Mario decidendo, tuttavia, di concedergli una seconda possibilità, nel corso della puntata in onda oggi, sarà totalmente spiazzata da una segnalazione giunta in redazione e che metterà in difficoltà lo stesso Mario.

Anticipazioni Uomini e Donne: una telefonata per scagionare Mario Cusitore

Puntata difficile quella in onda oggi per Ida Platano e Mario Cusitore come svelano le anticipazioni di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni. Maria De Filippi, decisa a far chiarezza sulla posizione del corteggiatore di Ida Platano che ha già palesato la volontà di abbandonare il trono per poi cambiare idea, dedicherà gran parte dell’appuntamento odierno ad una segnalazione arrivata in redazione. Mario, a quanto pare, sarebbe stato visto uscire da un B&B in compagnia di una ragazza. Una segnalazione clamorosa che scatenerà diverse reazioni in studio.

Mario negherà tutto e per convincere Ida della propria innocenza chiederà di chiamare il barbiere dove avrebbe trascorso la maggior parte del tempo. Una telefonata che risulterà necessaria per il proseguo dell’avventura di Mario come corteggiatore di Ida che vedrà concretizzarsi tutte le sue paure.











