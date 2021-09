Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 settembre: la delusione di Ida?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 settembre

Dopo la delusione di Gemma Galgani che non riesce a trovare un corteggiatore con cui iniziare una vera frequentazione, Uomini e Donne torna in onda oggi, venerdì 24 settembre, alle 14.45 su canale 5, con l’ultimo appuntamento settimanale. Cosa accadrà oggi? Oltre al consueto sfogo di Gemma che potrebbe interessare Isabella Ricci, la protagonista della puntata potrebbe essere Ida Platano. Dopo la scelta di chiudere definitivamente con Graziano, Ida Platano ha deciso di portare avanti solo la conoscenza con Marcello.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Ida racconterà di essere rimasta delusa da Marcello. I due sono stati in una stanza d’albergo e si sono baciati, ma pare che, a fine serata, Marcello si sia addormentato. La dama racconterà di non aver gradito tale atteggiamento. Tra gli altri protagonisti, ci sarà nuovamente spazio per Isabella Ricci?

Nel corso della nuova puntata di Uomini e donne, dovrebbe trovare spazio anche Andrea Nicole che sta cominciando a creare un rapporto con Ciprian. Con quest’ultimo, ha vissuto un’esterna importante e molto emozionante che ha conquistato anche il pubblico. Ciprian ha dichiarato di voler conoscere meglio Andrea Nicole e gli sguardi che si sono scambiati non sono passati inosservati al resto del parterre.

La tronista avrà scelto di uscire ancora con Ciprian o avrà dedicato il proprio tempo anche agli altri corteggiatori? L’ultima puntata settimanale del dating show di canale 5, dunque, regalerà nuove emozioni e, sicuramente, anche le discussioni non mancheranno.

