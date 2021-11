Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 25 novembre: prime esterne per Matteo?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 25 novembre

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, giovedì 25 novembre, alle 14.45 su canale 5. Dopo il momento dedicato a Marcello Messina e a Roberta Ilaria Giusti che continua a dividersi tra Luca e Samuele, oggi dovrebbe andare in onda l’ultima parte della puntata trasmessa negli scorsi giorni. Dopo aver discusso nella puntata in onda ieri, nel corso della puntata di oggi, Armando Incarnato e Marcello Messina dovrebbero tornare a scontrarsi. Armando, infatti, ha accusato Marcello di aver mentito e di aver trascorso una vacanza tirando in ballo anche l’ex fidanzata del cavaliere.

Uomini e Donne, Nicola Pisu prossimo tronista?/ Indiscrezione bomba sull'ex gieffino

Marcello, dopo aver negato tutto, ha esortato Armando a mostrargli le foto. Dopo aver lasciato lo studio, il cavaliere napoletano tornerà in studio con le foto? Dalle anticipazioni, pare che in studio si scatenerà una durissima discussione con Tina Cipollari e Gianni Sperti che daranno ragione a Marcello.

Uomini e Donne: inizia il percorso di Matteo Ranieri

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, dovrebbe trovare spazio anche Matteo Ranieri. A differenza di Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole che sono sempre più vicine alla scelta avendo cominciato il proprio percorso a settembre, quello di Matteo è appena cominciato. Il tronista ha avuto, finora, solo modo di incontrare in studio le sue corteggiatrici. Il pubblico, però, non ha ancora visto le prime esterne del tronista. Quel momento arriverà oggi?

Marcello Messina lascia Uomini e Donne?/ Lite con Armando Incarnato: "Bugiardo"

Tornando al trono over, inoltre, Maria De Filippi potrebbe occuparsi nuovamente di Isabella Ricci che sta conoscendo Fabio e di Biagio Di Maro che, dopo aver chiuso l’ultima frequentazione, è di nuovo alla ricerca dell’amore. Saranno davvero questi i protagonisti della puntata di oggi del dating show di canale 5?

LEGGI ANCHE:

ROBERTA ILARIA GIUSTI, UOMINI E DONNE/ Bacio con Samuele e Luca: "Non pensavo di..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA