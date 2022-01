Uomini e donne/ Anticipazioni puntata 26 gennaio: nuova delusione per Gemma Galgani?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 gennaio

Uomini e Donne torna in onda oggi, mercoledì 26 gennaio, alle 14.45 su canale 5 con una nuova puntata che vedrà nuovi protagonisti del trono classico e del trono over al centro dello studio. In attesa di conoscere le nuove troniste dopo la scelta di Roberta Ilaria Giusti, al centro dello studio, nel corso dell’appuntamento odierno con il dating show di Maria De Filippi, dovrebbe accomodarsi Luca Salatino il cui percorso sul trono è appena iniziato. Per Luca si tratta delle prime esterne di conoscenza: riuscirà a trovare subito la ragazza dei suoi sogni?

Il resto della puntata di Uomini e Donnedovrebbe essere dedicato alle dame e ai cavalieri del trono over. Grande protagonista è sempre Gemma Galgani che ha cominciato da poco la conoscenza con Massimiliano, ma per lei, alle porte, potrebbe esserci una nuova delusione sentimentale. Sarà davvero così?

Nuove conoscenza per Armando Incarnato a Uomini e Donne?

Tra i cavalieri storici del trono over di Uomini e Donne c’è ancora Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, nonostante abbia iniziato la stagione con l’intenzione di trovare il vero amore, non è ancora riuscito a trovare una dama con cui portare avanti una frequentazione continua. Chiuso il rapporto con Marika, Armando è uscito con diverse dame non trovando, tuttavia, quella giusta. Nella puntata trasmessa ieri, Maria De Filippi ha mostrato una conversazione tra Armando e Denise, corteggiatrice di Matteo Ranieri. Deciderà di corteggiarla davvero?

Per il cavaliere napoletano di Uomini e Donne, in studio, potrebbero arrivare nuove pretendenti. Il giorno giusto sarà oggi? Spazio, poi, alle nuove dame e ai nuovi cavalieri che, dopo aver sognato a casa, sperano di vivere la favola d’amore che hanno vissuto tanti, altri, ex protagonisti della trasmissione.

