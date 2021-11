Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 26 novembre: Gemma assente?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 novembre

Ultima puntata settimanale di Uomini e Donne e nuovi colpi di scena in arrivo. Dalle anticipazioni pubblicate dalla pagina Uominiedonneclassicoeover, alle 14.45 di oggi, venerdì 26 novembre, dovrebbe andare in onda la puntata registrata lo scorso 13 novembre. Grande assente della puntata sarà Gemma Galgani. La dama di Torino, nuovamente alla ricerca dell’amore dopo la decisione del signor Costabile di chiudere la loro frequentazione, non sarà in studio a causa del covid.

Risultata positiva, la dama è in quarantena ed oggi non sarà presente in studio. Tuttavia, potrebbe essere presente in collegamento. Nonostante l’assenza fisica, dunque, Gemma sarà ugualmente protagonista del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5 dando vita ad un nuovo siparietto con Tina Cipollari?

Con il momento della scelta sempre più vicino per Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti, nel corso della puntata odierna, Maria De Filippi dovrebbe dare spazio anche al trono classico concentrandosi, probabilmente, sul trono femminile. A Uomini e Donne Andrea, dopo aver recuperato Ciprian che aveva deciso di non presentarsi più in trasmissione, deluso da alcuni atteggiamenti della tronista, è uscita sia con Alessandro che le ha presentato la mamma che con Ciprian. Con entrambi, inoltre, c’è stato un bacio.

Problemi, invece, per Roberta Ilaria Giusti. La tronista aveva deciso di uscire in esterna sia con Luca che con Samuele provando un forte interesse per entrambi. Luca, però, non si sarebbe presentato in esterna mentre con Samuele non ci sarebbe stato alcun bacio. Inoltre, dopo una discussione in studio, sembrerebbe che Samuele abbia lasciato lo studio. Saranno questi, dunque, gli argomenti e i protagonisti dell’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne? Lo scopriremo dalle 14.45.



