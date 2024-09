Ida Platano: cos’è successo con Mario Cusitore dopo Uomini e Donne

Ida Platano torna a Uomini e Donne nella puntata in onda oggi, mercoledì 25 settembre 2024. Dopo aver dovuto saltare la prima puntata per un problema, l’ex tronista torna nello studio dove ha vissuto tante emozioni, per raccontare la sua verità su Mario Cusitore che, dopo la fine della trasmissione, ha provato più volte a contattarla. Ida, così, dopo un saluto a Maria De Filippi, Armando Incarnato, Gianni Sperti e Tina Cipollari, si accomoda al centro dello studio e svela cos’è successo con Mario dopo la sua decisione di lasciare definitivamente la trasmissione senza scegliere.

Ida, così, racconta che Mario è andato da lei due volte: la prima volta con la redazione e la seconda da solo. Ida spiega di essere sempre stata molto sincera con Mario avendogli ribadito più volte di essere stata profondamente delusa dal suo atteggiamento al punto che, nonostante il forte interesse iniziale, tutto è venuto meno.

La proposta di Maria De Filippi a Ida Platano

Ida Platano, inoltre, si sofferma sull’attuale stato d’animo e racconta che, in questo momento, sta bene da sola e che non ha voglia di tuffarsi in una nuova relazione. L’ex tronista, infatti, spiega che, per il momento, vuole dedicarsi solo a suo figlio, alla famiglia, al lavoro e a se stessa e di aver trovato il suo equilibrio. Gianni Sperti, tuttavia, da sempre molto amico della Platano, prova a farle cambiare idea chiedendole di restare nuovamente come dama del trono over.

Una proposta che, in altri momenti della sua vita, Ida avrebbe accettato ma che, attualmente, non le interesse non avendo la voglia di fare nuove conoscenze. Quella di Ida sembra una decisione definitiva ma Maria De Filippi, pur accettando la sua scelta, le lascia la porta aperta per un eventuale ritorno in futuro.

