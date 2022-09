Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 26 settembre: Armando contro Ida Platano?

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 26 settembre

Nuova settimana per Uomini e Donne che torna in onda oggi, lunedì 26 settembre, con una nuova puntata. Dopo il duro scontro tra Tina Cipollari e Federica Aversano, nel corso della puntata odierna, Maria De Filippi tornerà ad occuparsi del trono over. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, dovrebbero accomodarsi Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La dama e il cavaliere hanno avuto una storia nella scorsa stagione. Poi la decisione di dirsi addio fino ad oggi. Entrambi, infatti, sveleranno di aver deciso di riprovarci.

Al termine della scorsa stagione, così, hanno deciso di uscire nuovamente insieme e, stando alle anticipazioni, sembrerebbe che il feeling che li aveva uniti nella scorsa stagione sia tornato. Tra i due, infatti, ci sarebbe stato anche un bacio. Il racconto della dama e del cavaliere scatenerà così la reazione di Armando Incarnato, protagonista di un duro scontro proprio con Ida.

Arrivano i tronisti Federico Nicotera e Federico Dainese

Nel corso della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, ci dovrebbe essere la presentazione dei nuovi tronisti. Accanto a Federica Aversano e Lavinia, protagoniste del trono rosa, nel corso della stagione ci saranno anche due tronisti. Oggi, dunque, Maria De Filippi dovrebbe presentare Federico Nicotera e Federico Dainese. Il primo ha 25 anni, viene da Roma ed è un ingegnere aeronautico e con i suoi occhi azzurri è già pronto a conquistare il cuore del pubblico e delle corteggiatrici tra le quali spera di trovare una donna forte.

Federico Dainese, invece, arriva sul trono dopo la precedente esperienza da corteggiatore di Veronica Rimondi. Venticinquenne e giocatore di pallanuoto, Federico aveva fatto breccia nel cuore dei telespettatori durante il trono di Veronica. Riuscirà a fare lo stesso durante il suo percorso da tronista?

