Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 27 gennaio: lite tra Armando e Aurora

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 GENNAIO

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 27 gennaio, comincerà esattamente da dove si è interrotta la puntata in onda ieri. Il nuovo appuntamento con il dating show di canale 5, infatti, partirà da Armando Incarnato che, dopo la lite con Gianni Sperti scatenata da una frase del cavaliere napoletano su Valentina, si sconterà duramente con Aurora Tropea. Armando accuserà la dama di essere la talpa di una pagina che, tempo fa, pubblicò un articolo su di lui e Veronica Ursida e che, contattata dallo stesso Armando, gli fece capire di aver ricevuto le informazioni da Aurora. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, tra Armando e Aurora ci sarà un’accesa discussione in seguito alla quale la Tropea lascerà lo studio per un confronto incrociato con i telefoni, ma la dama non rientrerà più in studio.

DAVIDE DONADEI E BEATRICE BUONOCORE, BACIO SENZA TELECAMERE

La puntata odierna di Uomini e Donne dovrebbe continuare con Biagio, al centro delle discussioni di alcune dame con cui è uscito ovvero Sabina, Maria e Aurora. Maria De Filippi, poi, dovrebbe dare finalmente spazio a Davide Donadei. Dopo il duro scontro con Beatrice Buonocore della settimana scorsa scatenato dal bacio che il tronista ha dato a Chiara Rabbi senza telecamere, il 25enne pugliese sarà il protagonista di un’emozionante esterna con Beatrice che si concluderà con un bacio senza telecamere. In studio, il gesto di Davide scatenerà la dura reazione di Chiara che punterà il dito contro il tronista non riuscendo a capire come riesca ad essere così diverso in esterna e in studio. Tra Chiara e Davide parte la discussione sulle reazioni della Rabbi che ribadirà di non aver gradito il bacio che ha dato a Beatrice, ma lui la accusa di avere reazioni solo quando glielo fa notare.





© RIPRODUZIONE RISERVATA