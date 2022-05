Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 27 maggio: Gloria e Fabio in crisi?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 27 maggio

Uomini e donne torna in onda oggi, venerdì 27 maggio, per l’ultima puntata settimanale. Cosa accadrà nell’appuntamento odierno? Dopo il durissimo scontro avvenuto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, è probabile che la puntata cominci con la parte finale della discussione tra la dama e il cavaliere pugliese che avevano provato a concedersi una possibilità uscendo insieme a cena. Possibilità, però, che si è subito interrotta per i diversi desideri. Se Ida, infatti, era pronta a ricominciare, Riccardo era convinto di non poter dimenticare tutto il passato con una cena. Dopo Ida e Riccardo, chi si accomoderà al centro dello studio?

A Uomini e Donne Maria De Filippi, poi, potrebbe dedicarsi a Gemma Galgani. La dama di Torino, dopo aver chiuso la conoscenza con Maurizio e aver affrontato diverse delusioni, potrebbe chiudere la stagione con una sorpresa. In studio, infatti, arriverà un signore di Caserta pronto per conoscerla e corteggiarla. Secondo le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, infatti, Gemma deciderà di uscire con lui.

Gloria e Fabio innamorati a Uomini e Donne?

Tra gli altri protagonisti della trasmissione, Maria De Filippi potrebbe poi far accomodare al centro dello studio Gloria e Fabio. La dama, nella scorsa puntata, ha chiuso definitivamente le porte a Riccardo Guarnieri per dedicarsi solo alla conoscenza con Fabio. Tra i due sarà nato l’amore? Spazio, inoltre, potrebbe esserci per Biagio Di Maro, Fabio Nova e Catia Franchi. Cosa accadrà, invece, nel trono classico?

La puntata in onda oggi di Uomini e Donne è stata registrata nel giorno in cui è stata registrata la scelta di Luca Salatino. Dopo le vicende delle dame e dei cavalieri del trono over, Maria De Filippi comincerà ad annunciare la scelta di Luca per poi mandarla in onda lunedì 30 maggio?

