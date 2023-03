Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 29 marzo: bacio tra Nicole e Andrea

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 29 marzo

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuove emozioni per i tronisti, le dame e i cavalieri del trono over. Oggi, mercoledì 29 marzo, alle 14.45 su canale 5, torna l’appuntamento con il programma di Maria De Filippi nel corso del quale dovrebbe essere concesso maggior spazio al trono classico. Dopo il momento dedicato a Lavinia Mauro, sempre più divisa tra Alessio Corvino e Alessio Campoli ad un passo dalla scelta, oggi, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi Nicole Santinelli. Il percorso della tronista è ormai entrato nel vivo e, dalle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, sappiamo che per Nicole sia arrivato il momento del bacio con Andrea.

La tronista, sin dall’inizio del suo percorso, non ha nascosto l’interesse per Andrea per il quale ha mostrato interesse anche Roberta Di Padua con cui la tronista ha litigato più volte. Nel corso della puntata in onda oggi, in esterna, tra Nicole e Andrea scatterà il bacio. Quale sarà la reazione dello studio?

Carlo deluso da Nicole Santinelli a Uomini e Donne

La reazione più attesa di fronte al bacio di Nicole Santinelli e Andrea è sicuramente quella di Roberta Di Padua che ha accettato di conoscere un ragazzo giunto in trasmissione esclusivamente per lei. Chi, tuttavia, sarà particolarmente deluso dal bacio tra Nicole e Andrea sarà Carlo, l’altro corteggiatore che sta provando a conquistare le attenzioni della tronista. Nel corso della puntata, poi, ci sarà ancora spazio per il trono over.

Ad accomodarsi al centro dello studio, dopo mesi vissuti al proprio posto senza alcuna conoscenza, si accomoderà Armando Incarnato. Per il cavaliere napoletano arriverà una nuova dama, pronta a conoscerlo davvero: quale sarà la reazione di Armando? Il cavaliere napoletano deciderà di farla restare per conoscerla? Lo scopriremo nel corso della puntata.

