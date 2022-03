Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 29 marzo: Matteo spiazza Valeria

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 29 marzo

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, martedì 29 novembre, con una nuova ed imperdibile puntata. Dopo aver dedicato ampio spazio al trono over nel corso della puntata di ieri durante la quale Tina Cipollari è stata una protagonista indiscussa prima con la lite con il professor Franco e poi per la discussione con la signora Pina che l’ha portata a lasciarsi andare quasi alle lacrime, la puntata di oggi riprenderà esattamente da dove si è interrotta la puntata di ieri ovvero dal trono di Matteo Ranieri. Il percorso del tronista è ormai agli sgoccioli e, nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, un dettaglio nell’esterna lancerà un campanello d’allarme per Federica.

Nel corso della puntata di oggi del dating show di canale 5, Matteo Ranieri, al centro dello studio, rivivrà le emozioni vissute con Valeria a cui ha regalato una loro foto dicendole le seguenti parole: “Mi fai venire voglia di futuro”. Parole importanti che non passeranno inosservate e scateneranno la reazione di Federica.

Uomini e Donne: Luca Salatino in alto mare?

Se il percorso di Matteo Ranieria a Uomini e Donne è ormai agli sgoccioli, il trono di Luca Salatino continua a regalare colpi di scena. Nonostante l’evitente interesse per diverse corteggiatrici, Luca non ha ancora trovato la ragazza con cui approfondire la conoscenza. Nel corso della puntata di oggi, l’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti, al centro dello studio, si confronterà con Soraia Ceruti, una delle ragazze per cui ha provato immediatamente una forte attrazione fisica.

L’esterna di Uomini e Donne tra i due, tuttavia, ha lasciato l’amaro in bocca a Luca. Il tronista, infatti, avrebbe provato a baciare la corteggiatrice la quale, però, lo avrebbe rifiutato. Cosa accadrà in studio tra i due? Soraia spiegherà la sua scelto convincendo Luca a concederle una nuova possibilità? Nel corso della puntata, inoltre, potrebbe esserci tempo anche per gli altri cavalieri e le altre dame del trono over.

