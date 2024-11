Alessio Pecorelli: segnalazione a Uomini e Donne

Alessio Pecorelli al centro di una pesante segnalazione nella puntata di Uomini e Donne del 28 novembre 2024. Maria De Filippi chiama il tronista al centro dello studio facendo, poi, entrare le corteggiatrici Genny e Giorgia. Dopo la messa in onda dell’esterna con Giorgia, Maria De Filippi annuncia la presenza di una segnalazione ricevuta dalla redazione: ci sono dei video in cui è in compagnia di una ragazza in vari locali. Maria spiega che, per regolamento, i tronisti non possono frequentare locali. La conduttrice manda così in onda i filmati in questione in cui c’è anche Mario Cusitore.

“Mi sono fatto una birra con mio fratello e mia cognata. E c’era anche Mario”, spiega Alessio. “Ho il video di una stories di Mario che è andato al ristorante di Alessio, taggando Alessio e taggando anche il suo ristorante”, aggiunge Gianni Sperti.

Alessio Pecorelli: bufera a Uomini e Donne

Alessio Pecorelli spiega di non frequentare nessuna ragazza fuori dal programma ma ammette di avere amici e amiche. Le sue parole, però, non rassicurano affatto Genny che si scaglia contro il tronista che replica con un’espressione censurata costringendo Maria De Filippi ad intervenire: “Rivolgiti a lei in un altro modo”, interviene la conduttrice. Genny accusa Alessio di non avere mai una reazione vera: “Vuoi tenermi qui per mandare avanti il tuo teatrino? Sei superficiale”, sbotta la corteggiatrice.

“Con me, sei un cafone in studio. Con me, non costruisci mai niente” dice ancora Genny mentre Alessio si difende – “Io non mi faccio prendere a schiaffi da te”. “Non so se sei fidanzato oppure no. Ma quello che è certo è che hai mentito alla redazione”, interviene Gianni Sperti. Alessio non ci sta e chiede di poter avere la persona della segnalazione in studio: “Io ci metto la faccia. Voglio questa persona in studio”.