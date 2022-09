Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 29 settembre: proposta per Roberta Di Padua

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 29 settembre

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuove emozioni per il pubblico di canale 5 che, dopo aver seguito in massa il duro confronto tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, oggi assisteranno ad una richiesta di Alessandro Vicinanza per Roberta Di Padua. L’ex dama del trono over è tornata in trasmissione dopo un anno e mezzo lasciando lo studio dopo aver chiarito la propria posizione nei confronti di Davide con cui c’è stato un bacio e di Chiara. Come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, la nuova avventura di Roberta a Uomini e donne non è finita.

Alessandro Vicinanza, il cavaliere che ha ripreso a frequentare Ida Platano dopo l’addio arrivato nella scorsa stagione in seguito a diverse settimane di frequentazione, chiederà a Roberta di restare nel parterre per poterla conoscere. Roberta deciderà di accettare?

Nuova lite tra Tina Cipollari e Pinuccia a Uomini e Donne?

Cosa accadrà, inoltre, agli altri protagonisti del trono over? Al centro dello studio dovrebbe accomodarsi la signora Pinuccia che, dopo la scelta di Alessandro di mantenere con lei solo un’amicizia, ha accettato di conoscere un altro signore con cui, però, ci sono dei problemi. In studio ci sarà un discussione e non è escluso il coinvolgimento di Tina Cipollari che non ha mai nascosto la propria antipatia nei confronti di Pinuccia.

Nel corso della puntata, inoltre, potrebbe esserci spazio anche per il trono di Federica Aversano che, felice dell’interesse che Riccardo Guarnieri le ha mostrato, chiederà a quest’ultimo di abbandonare il trono over per corteggiarla ufficialmente come corteggiatore del trono classico.

