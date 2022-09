Davide Donadei e Chiara Rabbi tornano a Uomini e Donne?/ Confronto e…

Davide Donadei e Chiara Rabbi: oggi il ritorno a Uomini e donne?

Davide Donadei e Chiara Rabbi potrebbero essere gli ospiti della nuova puntata di Uomini e Donne. Oggi, alle 14.45, andrà in onda un nuovo appuntamento con il dating show e, salvo cambiamenti, dovrebbe essere trasmessa la prima parte della registrazione dello scorso 7 settembre che ha visto il ritorno in studio di Davide e Chiara che, dopo aver vissuto una storia importate, si sono lasciati. Non si sa cosa quale parte andrà in onda oggi, ma quella dedicata al ritorno in studio dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice è sicuramente tra le più attese.

Uomini e donne, Roberta Di Padua: lite con Alessandro Vicinanza/ C'entra Ida Platano?

Al centro dello studio, a Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti, ma anche a tutto il pubblico che ha visto nascere il loro amore, Chiara e Davide si confronteranno coinvolgendo anche Roberta Di Padua, pizzicata a cena con Davide dopo la fine della relazione con la Rabbi.

Davide Donadei e Chiara Rabbi, i motivi della rottura

Dopo essersi innamorati a Uomini e Donne, Davide e Chiara hanno vissuto una storia importante. La Rabbi ha anche scelto di trasferirsi in Puglia per affiancare Davide nel suo lavoro. Lo scorso luglio, dopo vari rumors, è arrivato l’annuncio della rottura. “Le poche persone che mi hanno conosciuto veramente mi apprezzano e mi vogliono bene, per fortuna. Per quanto riguarda la nostra situazione io non ho nulla da dire, sicuramente in un anno e mezzo siamo stati felici, probabilmente è un motivo di sentimenti, tutto qui”, le parole sui social di Chiara.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 28 settembre: Davide Donadei e Chiara Rabbi...

“Proprio perché la responsabilità è tutta mia, è da me che è partito tutto. Ed è giusto che io prenda le redini di questa storia in mano e racconti la verità a tutti voi che è una sola: io e Chiara non stiamo più insieme. Continuate a volerci bene”, le parole di Davide.

LEGGI ANCHE:

Tina Cipollari, lite con Federica Aversano a Uomini e Donne/ Poi frecciatina a Sperti

© RIPRODUZIONE RISERVATA