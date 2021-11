Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 30 novembre: situazione complicata per Roberta

Uomini e Donne, anticipazioni puntata di martedì 30 novembre

Oggi, martedì 30 novembre, va in onda la seconda puntata della settimana di Uomini e Donne, che ancora una volta si rivelerà ricca di colpi di scena. L’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi andrà in scena come di consueto nel primo pomeriggio di Canale 5, a partire dalle ore 14.45. Grande assente è Gemma Galgani: la dama torinese ha contratto il Covid e quindi non ha potuto prendere parte fisicamente alla trasmissione, ma si è collegata in video da casa, rassicurando tutti sul suo stato di salute. Grandi emozioni per la tronista Andrea Nicole: il suo corteggiatore Alessandro le ha preparato una sorpresa organizzando un incontro con la madre. Durante l’esterna c’è stato il primo bacio tra Andrea e il suo corteggiatore.

Uomini e Donne: Roberta a un bivio?

Nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne ci sarà ancora spazio per i protagonisti del trono classico. Dopo l’esterna con Alessandro, Andrea Nicole è uscita con Ciprian e anche con lui c’è stato un bacio appassionato. Per quanto riguarda la tronista Roberta, la situazione è diventata sempre più complicata. Dopo l’ultima puntata la ragazza ha deciso di incontrare i suoi corteggiatori ma Luca non si è presentato, probabilmente in seguito a quanto è avvenuto tra Samuele e la tronista. Ancora poche novità sul nuovo tronista Matteo Ranieri, da poco entrato nel programma dove si è fatto conoscere come scelta di Sophie Codegoni. Grandi ritorni a Uomini e Donne: Teresanna Pugliese arriverà in studio in qualità di ospite d’onore. La sua presenza di a Uomini e Donne dovrebbe essere in funzione di una passerella.

