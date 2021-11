Marcello Messina lascia Uomini e Donne/ “Ho incontrato una persona fuori”: Tina…

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 29 novembre. Dopo il momento dedicato ad Andrea Nicole che sta continuando a conoscere Alessandro e Ciprian e Biagio Di Maro che si è lasciato andare ad una confessione personale, Maria De Filippi chiama in studio Marcello Messina che, elegantissimo, annuncia il suo addio alla trasmissione. “Mi è successa una cosa bella“, esordisce così il cavaliere spiegando di aver deciso di lasciare il programma dopo aver incontrato una donna per caso.

“Dieci giorni fa nella mia agenzia è arrivata una persona che mi colpisce subito. Le mostro gli appartamenti che, però, non andavano bene. Le faccio qualche domanda per sapire le sue esigenze e torno in ufficio”, aggiunge il cavaliere che, continuando a pensare alla signora, decide di chiamarla e farsi avanti. “L’ho chiamata e le ho detto non devo proporle degli appartamenti, devo proporle me“, aggiunge.

Tina Cipollari e Gianni Sperti non credono a Marcello Messina

Marcello Messina aggiunge di essere stato davvero colpito da questa persona che gli ha poi inviato un messaggio importante. “Mi ha scritto ‘non ti farò pentire della scelta fatta. Sarò io adesso a prendermi cura di te e a coccolarti’. Forse solo mia madre mi aveva scritto un messaggio del genere. Ritengo di essere fortunato e di aver preso la decisione giusta”, spiega ancora il cavaliere. Tina Cipollari e Gianni Sperti, però, non credono molto alla versione del cavaliere.

“E’ incredibile la velocità dell’innamoramento. Lui lascia il programma per una donna che gli ha scritto questo messaggio“, commentano i due opinionisti di Uomini e Donne. “Perchè incredibile? Poteva anche sparire. Invece ha scelto di tornare e spiegare tutto”, replica Maria De Filippi. “A me sembra incredibile che lui abbia avuto questo coinvolgimento così forte da lasciare il programma dall’oggi al domani e lei dice mi prenderò cura di te. Sono frasi che dici dopo mesi di conoscenza e non dopo tre giorni”, replica Gianni Sperti. Marcello, però, ribadisce di aver provato a conoscere persone nel programma, ma di non aver trovato ciò che, invece, ha trovato in questa persona conosciuta fuori.

