Uomini e Donne, anticipazioni puntata 30 ottobre 2023/ Manuela lascia il trono, Gemma volta pagina…

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 30 ottobre 2023: dove eravamo rimasti

Come ogni pomeriggio di Canale 5, alle 14:45 di oggi – lunedì 30 ottobre 2023 – torna l’appuntamento con Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi è entrato nel vivo della nuova stagione sia per quanto riguarda il trono classico che per il trono over. Nell’ultima puntata della scorsa settimana eravamo rimasti ad una situazione “in bilico” per Manuela Carriero; la tronista non sembra essere arrivata alla maturazione del suo percorso.

In riferimento al trono over, l’ultima puntata di Uomini e Donne è stata caratterizzata da una nuova conoscenza per Gemma Galgani, ma non solo. La dama ha avuto modo di scontrarsi nuovamente con Maurizio, con il quale pare aver chiuso definitivamente il rapporto. Confronto al vetriolo anche tra Marco e Marcello, in riferimento alla conoscenza con Jasna.

Uomini e Donne, anticipazioni: Manuela “saluta” il trono, Gemma si tuffa in una nuova liaison

In riferimento alle anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne – lunedì 20 ottobre 2023 – le ultime notizie – riportate da TvBlog – sembrano portare in auge delle novità piuttosto gustose. Su tutti i possibili scenari, domina la decisione di Manuela Carriero di abbandonare il trono. Il suo percorso con Carlo e Michele non è arrivato ad un punto di svolta in senso positivo, anzi; la tronista si è resa conto di non aver instaurato con nessuno di loro un rapporto degno di essere portato avanti.

Per quanto riguarda il trono over, stando alle anticipazioni riportate da TvBlog in riferimento alla puntata di Uomini e Donne di oggi – lunedì 20 ottobre – al centro dell’attenzione dovrebbe esserci ancora l’iconica Gemma Galgani. Dopo aver chiuso la frequentazione con Maurizio, la dama è pronta a conoscere Bruno, nuovo cavaliere al suo cospetto. Intanto, pare si sia conclusa la frequentazione tra Silvio e Donatella con il primo che avrebbe deciso di frequentare Gabriella, una donna scesa in puntata proprio per fare la sua conoscenza.











