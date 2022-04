Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 5 aprile: Armando chiude con Aneta?

Uomini e donne, anticipazioni puntata 5 aprile

Dopo l’elettrizzante puntata di Uomini e Donne in cui Tina Cipollari è stata un’indiscussa protagonista e Ida Platano ha dichiarato di voler portare avanti la conoscenza con Ilie, il nuovo corteggiatore giunto in trasmissione esclusivamente per lei, cosa accadrà nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, alle 14.45 su canale 5? Tra i protagonisti del trono over, al centro dello studio, potrebbe accomodarsi Armando Incarnato che stava frequentando Aneta. Tuttavia, secondo le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, Armando ha deciso di chiudere la conoscenza non provando un reale interesse.

Tra gli altri protagonisti del parterre senior, inoltre, Maria De Filippi potrebbe concedere spazio a Biagio che non è molto fortunato con le donne. Chi, invece, tra le dame racconterà le proprie avventure sentimentali?

Con Veronica ancora all’inizio del suo percorso, dopo la scelta di Matteo Ranieri, arriverà la scelta a Uomini e Donne di Luca Salatino che si sta concentrando su Soraia e Lilli. Tuttavia, nella puntata che dovrebbe andare in onda oggi, Luca rivivrà l’esterna fatta con una nuova corteggiatrice spiegando, poi, in studio di essere profondamente attratto fisicamente da lei più di quanto non lo sia di Lilli e Soraia. La confessione del tronista spiazzerà le altre due corteggiatrici che non nasconderanno l’amarezza per l’atteggiamento di Luca.

Cosa decideranno di fare Lilli e Soraia? Decideranno di restare comunque a Uomini e Donne portando avanti la conoscenza con Luca o chiederanno al tronista di prendere una decisione immediata? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.

