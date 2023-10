Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 5 ottobre: Barbara De Santi chiude con Alessio

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 5 ottobre

Uomini e Donne torna in onda oggi, giovedì 5 ottobre, con una nuova puntata che si aprirà con Manuela Carriero. La tronista sta conoscendo i vari corteggiatori e, tra i tanti, ha scelto di approfondire la conoscenza con Carlo e Michele. Dopo una discussione e un confronto con il primo, nell’appuntamento odierno, la tronista si confronterà anche con Michele, l’altro corteggiatore con cui è nato un feeling immediato. Nei confronti di Michele, Manuela non ha nascosto di avere dei dubbi non riuscendo a fidarsi totalmente di lui anche a causa del suo carattere allegro e ironico.

Chi è Ermes Faccoli, nuovo corteggiatore di Roberta Di Padua a Uomini e Donne/ Già visto in TV a Ciao Darwin

Nella scorsa puntata, di fronte ad un atteggiamento deluso di Michele, Manuela aveva trascurato Carlo soffermandosi su Michele che, nella puntata in onda oggi, non nasconderà la sua delusione. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, infatti, il corteggiatore ammetterà che alcuni lati caratteriali di Manuela non gli piacciono decidendo, però, di portare comunque avanti la conoscenza.

Tinì Cansino e la domanda bollente a Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Maria De Filippi blocca tutto e...

Barbara De Santi chiude con Alessio

Spazio anche al trono over nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne. Al centro dello studio tornerà ad accomodarsi Alessio che sta uscendo contemporaneamente con Claudia e Barbara De Santi. Il cavaliere, nella scorsa puntata, ha espresso un interesse per entrambe non volendo concedere l’esclusiva a nessuna dama. Barbara De Santi, inizialmente, si era tirata indietro per poi tornare sui propri passi. Nel corso della puntata di oggi, però, sia Barbara che Claudia chiuderanno la frequentazione.

Qualche problema anche nel rapporto tra Silvio e Donatella. I due hanno già avuto dell’intimità concedendosi l’esclusiva, ma un discorso sulla convivenza di Donatella ha causato qualche attrito tra i due.

Manuela Carriero, lite con Carlo a Uomini e Donne/ "Urlando mi allontani, hai avuto una reazione esagerata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA