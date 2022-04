Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 aprile: torna Riccardo Guarnieri?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 6 aprile 2022

Come ogni giorno, anche oggi, mercoledì 6 aprile, torna l’appuntamento con Uomini e Donne, in onda alle 14.45 su canale 5. Dopo la puntata dedicata principalmente ad Armando Incarnato che ha lasciato lo studio dopo una discussione con Tina Cipollari e al trono classico con Luca Salatino e Veronica Rimondi, oggi, Maria De Filippi dovrebbe dare il via ad una nuova puntata. Con Gemma Galgani senza pretendenti, la puntata potrebbe essere aperta da Ida Platano che, chiusa la storia con Alessandro Vicinanza, sta frequentando Ilie, un cavaliere 47enne di Roma con cui si è trovata molto bene durante il primo appuntamento al punto da aver deciso di portare avanti la conoscenza.

Tuttavia, proprio Ida, nel corso della nuova puntata, potrebbe ricevere una sorpresa. Nei mesi scorsi, la dama, parlando della storia d’amore, finita da tempo, con Riccardo Guarnieri, non aveva trattenuto le lacrime ammettendo di emozionarsi ancora nel pensare ai momenti vissuti con lui.

Riccardo Guarnieri torna in studio di Uomini e Donne?

Come hanno svelato in anteprima le anticipazioni della registrazione della nuova puntata di Uomini e Donne pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Riccardo Guarnieri, ancora single, è tornato ufficialmente a far parte del parterre del trono over. La puntata in questione sarà quella che sarà trasmessa oggi? Per scoprirlo sarà necessario aspettare l’inizio della puntata, ma l’attenzione del pubblico, ma anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, potrebbe concentrarsi su Ida Platano.

Come reagirà la dama di fronte al ritorno in studio di Riccardo Guarnieri? La reazione della dama creerà dei problemi nella sua conoscenza con Ilie? Nel corso della puntata ci sarà ovviamente spazio per gli altri protagonisti del trono over, Alessandro e Pinuccia su tutti. Il cavaliere e la dama continuano a ballare insieme: Pinuccia, però, vorrebbe ricominciare una frequentazione mentre Alessandro ha più volte spiegato di considerarla un’amica. Sarà cambiato qualcosa negli ultimi giorni?

