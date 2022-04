Veronica Rimondi, Uomini e Donne/ Esterne con Fernando e Federico: poi indaga su…

Con Matteo Ranieri a casa con la sua scelta Valeria Cardone, la puntata di Uomini e Donne del 5 aprile è stata in parte dedicata al trono over con Armando Incarnato e, in parte, al trono classico con Luca Salatino. Dopo il momento dedicato al tronista che, nonostante stia uscendo da diverso tempo con Lilli e Soraia, ha deciso di conoscere meglio anche Aurora, Maria De Filippi chiama al centro dello studio la nuova tronista Veronica Rimondi. Per la tronista è arrivato il momento delle prime esterne. Veronica è uscita con Fernando, un insegnante di educazione fisica che ha lasciato piacevoli sensazioni alla tronista.

In studio, Veronica spiega di volerlo conoscere meglio chiedendo, però, spiegazioni sul suo profilo Instagram. “Ho visto che hai tanti followers”, spiega Veronica. Fernando, così, ammette di aver utilizzato in passato i social per sponsorizzazioni e arrotondare con dei lavoretti.

Veronica Rimondi, esterna bollente con Federico

Anche la prima esterna con Federico è andata a gonfie vele. Il corteggiatore si è presentato dalla tronista indossando i panni dell’idraulico sexy. Dopo aver rotto il ghiaccio con delle battute, i due si concedono una passeggiata al mare. Il corteggiatore ammette di essere una persona che capisce immediatamente se prova un interesse e a Veronica confessa di volerla conoscere davvero. Anche la tronista ammette di essere interessata avendo visto in lui una persona spigliata come piacciono a lei.

Le prime esterne della tronista, dunque, sono andate bene. Tuttavia, la tronista mette in guardia entrambi. Essendo una persona diffidente e che fa fatica a fidarsi, ha ancora tanti dubbi da cancellare. “Sono due persone opposte. In Federico mi ci rivedo molto perchè ha la battuta pronta e riesce a prendere tutto con leggerezza, ma non in senso negativo”.

