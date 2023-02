Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 febbraio: Alessandro e Pamela ai ferri corti

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 8 febbraio

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne che torna in onda oggi, mercoledì 8 febbraio, con una nuova puntata in cui ci sarà ancora spazio per i cavalieri e le dame del trono over. Dopo l’ampio spazio dedicato alla tormentata storia di Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, oggi, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Alessandro e Pamela. Tra la dama e il cavaliere la frequentazione era iniziata nel migliore dei modi, ma oggi, pare ci siano alcuni problemi.

Al centro dello studio, i due non nascondono di essere infastiditi dal diverso stile di vita. Alessandro si lamenta del fatto che lei lavori fino alle 4 del mattino mentre lei si lamenta che lui va sempre alle feste. Di fronte ai problemi dei due, Maria chiede ad Alessandro se abbia intenzione di continuare. Lui tentenna scatenando la reazione di Pamela che torna al proprio posto.

Federico Nicotera, importante passo verso Alice

Spazio, poi, al trono classico. Al centro dello studio si accomoda Federico Nicotera che ha portato in esterna Alice la quale gli ha consegnato una lettera dedicandogli un video. Un’esterna emozionante che si conclude con un bacio. Bacio che c’è stato anche in esterna con Carola. In studio, Federico dice di stare bene con Alice ed è convinto che i sentimenti della corteggiatrice nei suoi confronti siano sinceri. Parole importanti anche per Carola. Il tronista, infatti, ammette di aver rivisto la Carola dei primi tempi e che gli aveva fatto venir coglia di conoscerla.

Dopo il confronto con le due corteggiatrici, Federico sceglie di ballare con Alice. Nessun dramma in studio tra le pretendenti e il tronista che, tuttavia, non ha ancora annunciato una data per una scelta ipotetica.











