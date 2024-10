Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 ottobre 2024: Michele Longobardi chiude con Amal

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, martedì 22 ottobre 2024, ampio spazio avrà il Trono Classico di Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. I due giovani tronisti si contendono la conoscenza della stessa corteggiatrice Amal che sin da subito ha conquistato il primo e deciso di frequentare entrambi. Tuttavia una serie di atteggiamenti non piaceranno per nulla a Michele Longobardi che deciderà di chiudere la conoscenza con Amal. Verranno trattati anche altre vicende sia degli altri tronisti che del Trono Over con le vicende di Mario Cusitore con Morena Farfante e Margherita Aiello che tengono banco da settimane.

Andando con ordine dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che per quanto riguarda il Trono Classico mentre ieri è andato in onda lo sfogo di Martina De Ioannon contro Ciro Solimeno in cui lo ha accusato di essere in trasmissione solo per fare il suo show, nella puntata di oggi si parlerà del ‘triangolo’ formato da Michele, Alessio e Amal. Subito dopo la scorsa puntata, Michele aveva raggiunto in camerino Amal per chiarirsi ma tra i due nascerà un’accesa discussione, tornati in studio, poi, Michele vedrà l’esterna tra Alessio ed Amal, dopo essersi accorto del feeling e della complicità tra i due deciderà di chiudere con la corteggiatrice.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 22 ottobre: feeling tra Alessio e Amal

E mentre non ci sarà un punto di incontro tra Michele Longobardi e la corteggiatrice, invece procederà a gonfie vele la conoscenza tra Amal e Alessio Pecorelli. Belli e complici il feeling tra di loro cresce sempre di più. Inoltre la madre di lei ha fatto un regalo, una bottiglia di vino mentre Alessio la videochiamerà per ringraziarla, tutto ciò ovviamente darà non poco fastidio a Michele.

Le anticipazioni Uomini e Donne della puntata di oggi, 22 ottobre 2024, inoltre svelano come proseguiranno le vicende del Trono Over. Ci sarà l’ennesimo confronto acceso tra Sabrina e Gabriele. Quest’ultimo ammetterà di non averla chiamata perché è stata lei a dirgli che non voleva essere disturbata, da parte sua invece Sabrina si lamenterà del fatto che lui avrebbe dovuto farlo comunque e deciderà di interrompere la frequentazione. A gonfie vele, invece, procederà la conoscenza tra Giada e Marcello Messina.

Anticipazioni Uomini e Donne: cosa succederà nella puntata di oggi

Infine nella puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 22 ottobre 2024, ci sarà spazio anche Mario Cusitore che farà la conoscenza di tre dame ma deciderà di continuare la conoscenza solo con una. Svelate tutte le anticipazioni non resta che ricordare che il dating show di Canale5 va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 circa, a commentare le vicende di dame e cavalieri e tronisti come sempre ci saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.