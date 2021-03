Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 2 marzo: Riccardo e Roberta si scelgono?

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 2 marzo

Signori e signore il momento topico è finalmente arrivato e sembra proprio che a Uomini e donne andrà in scena il momento della scelta e non per i protagonisti del trono classico bensì per quelli del trono over. Sì, avete capito bene. Il momento che è stato registrato ormai un paio di settimane fa andrà in scena nel pomeriggio di Canale5 regalando al pubblico poltrone rosse e petali, ma siamo sicuri che questa scelta storica si consumerà proprio nella puntata di oggi, 2 marzo? Secondo le prime anticipazioni sembra proprio che i due torneranno al centro dello studio dopo le liti dei giorni scorsi e tutto perché Roberta ha deciso di smuovere un po’ il bel pugliese mollandolo e chiudendo la loro conoscenza e lui, come al solito, ha deciso di scappare mettendo davanti il suo orgoglio e ripiegando su un’altra dama.

Riccardo Guarnieri sceglier Roberta di Padua e lascia il programma?

Spinto dalle persone in studio, infatti, Riccardo Guarnieri ha ammesso di aver pensato a Roberta di Padua e forse proprio questo lo spingerà ad agire nella puntata di oggi di Uomini e donne. I due si sceglieranno e lasceranno insieme il programma oppure ci sarà un altro colpo di scena? Ampio spazio anche ai giovani del trono classico presenti in studio e, in particolare, alle prime esterne della nuova tronista curvy, Samantha, che ha fatto il suo ingresso in studio, di corsa e con il fiatone, proprio la scorsa settimana. Il resto lo scopriremo solo oggi pomeriggio quando il programma andrà in onda.



