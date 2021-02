Uomini e donne/ Anticipazioni puntata oggi, 22 febbraio: Gemma nelle grinfie di Tina!

Uomini e donne, anticipazioni puntata oggi, 22 febbraio

Signori e signore dimenticate l’amore e la scelta di Sophie perché adesso è arrivato il momento di tornare ad occuparsi del vero momento clou di Uomini e donne, lo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ancora una volta le anticipazioni parlano di una settimana molto movimentata per la dama dell’ex trono over del programma di Maria de Filippi, ma siamo sicuri che nessuno immagina che Tina Cipollari prenderà di nuovo di mira la bella dama con uno scherzo che farà discutere e che farà sorridere allo stesso tempo. Secondo le anticipazioni del Vicolodellenews, sembra proprio che Gemma Galgani avrà le sue belle gatte da pelare. Se da una parte sarà lei ad entrare in studio sulle note della canzone Sincerità, dall’altra toccherà a Maurizio chiudere con lei pronto a proseguire la conoscenza soltanto di Maria.

Tina Cipollari prende di mira Gemma Galgani e…

Non c’è bisogno di dire che a quel punto a Uomini e donne succederà di tutto perché Tina Cipollari non perderà l’occasione per giocare un brutto tiro alla sua rivale e nemica, almeno nel programma, ed ecco spuntare di nuovo uno scherzo. Sembra, infatti, che l’opinionista lascerà lo studio per andare in regia e far chiudere il microfono alla dama di Torino ma non solo. Fermare le sue parole e il suo lungo discorso su Maurizio, la verità e la falsità, non le basteranno tanto che si parla di un altro scherzo che metterà in crisi la dama torinese che non inizierà nel migliore dei modi la sua settimana.



© RIPRODUZIONE RISERVATA