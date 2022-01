Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione 11 gennaio: arriva la nuova tronista?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 11 gennaio

Dopo il ritorno in onda con la scelta di Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne torna anche con una nuova registrazione. Le dame e i cavalieri del trono over, ma anche i tronisti Matteo Ranieri e Luca Salatino tornano in studio per registrare nuove ed emozionanti puntate. Il percorso di Matteo è ormai entrato nel vivo mentre quello di Luca Salatino, diventato tronista dopo il no ricevuto da Roberta Ilaria Giusti, è appena iniziato. Sul trono sono così rimasti solo due uomini: oggi arriverà una nuova tronista?

Dopo le scelte di Andrea Nicole e della stessa Roberta, il trono rosa è rimasto senza rappresentanti. Oggi, dunque, nel corso della nuova registrazione del dating show di canale 5, arriverà la nuova tronista? Sul web tutto tace e anche i nomi di quelle che potrebbero essere le nuove troniste sembrano top secret. Maria De Filippi, dunque, punterà su un’ex corteggiatrice o deciderà di puntare su un volo nuovo e sconosciuto al grande pubblico?

Uomini e Donne: nuovo corteggiatore per Gemma Galgani?

Spazio, nel corso della nuova registrazione di Uomini e donne, anche al trono over. Ad aprire la registrazione potrebbe essere Gemma Galgani che ha cominciato il nuovo anno con il durissimo confronto con Leonardo con cui ha deciso di chiudere ogni rapporto. Delusa e amareggiata, Gemma non ha nascosto la propria tristezza per l’atteggiamento del cavaliere che, ad un’altra signora, avrebbe raccontato di non provare alcun tipo di interesse per la dama di Torino.

Nonostante la nuova delusione, Gemma è pronta a rimettersi ancora in gioco: per lei arriverà un altro pretendente? Tra i protagonisti della versione senior di Uomini e Donne, al centro dello studio dovrebbero accomodarsi anche Ida Platano, Biagio Di Maro, Armando Incarnato oltre alle nuove dame e ai nuovi cavalieri.

