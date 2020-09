Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione 11 settembre: Nicola torna da Gemma?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 11 SETTEMBRE

Ancora una volta dame e cavalieri di Uomini e donne sono tornati in studio per una nuova registrazione del programma insieme ai giovani protagonisti del trono classico. Questo mix perfetto scelto da Maria de Filippi e i suoi ha conquistato già il pubblico che sta regalando alla trasmissione ogni giorno ascolti ben superiori al 20% di share spazzando via il degrado e la noia che ormai si respiravano con i giovani protagonisti del trono classico. Tutti adesso si aspettano che accada di tutto e questo tiene alta l’attenzione sul programma che già ci ha regalato i primi colpi di coda in questa settimana di programmazione a cominciare proprio da Gemma Galgani e Nicola. I due si sono definitivamente lasciati, almeno così sembra, dopo essersene dette di ogni ma secondo quanto riporta il VicolodelleNews qualcosa sta cambiando.

NICOLA TORNA DA GEMMA.. E PUNTA SELENE?

Nella registrazione di Uomini e donne dell’11 settembre, Nicola Vivarelli è tornato al centro dello studio per scusarsi con Gemma Galgani per quanto è successo porgendole una rosa bianca. Forse il giovane ha capito che senza di lei non andrà molto lontano nonostante l’interesse di Valentina? Non lo sappiamo ancora anche se, sempre secondo queste anticipazioni, sembra che il range di dame che attirerà la sua attenzione si sia abbassato e di molto. Pare che nel suo mirino sia finita la dolce Selene, corteggiatrice di Davide, e quando la cosa verrà fuori le polemiche e gli scontri non mancheranno.



