Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 12 gennaio: nuovo cavaliere per Gemma

ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE UOMINI E DONNE DEL 12 GENNAIO

Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne durante la registrazione del 12 gennaio. Dopo la decisione di Maurizio Guerci di chiudere definitivamente la conoscenza, Gemma Galgani è tornata al centro dello studio nel corso dell’ultima registrazione per capire le reali intenzioni del cavaliere cinquantenne. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, dopo il classico sfogo dietro le quinte, le continue discussioni con Tina Cipollari e la speranza di far cambiare idea a Maurizio il quale resta fermo sulla propria posizione, per Gemma, arriva una sorpresa. Maria De Filippi annuncia la presenza di un nuovo cavaliere che vorrebbe conoscerla. La dama di Torino lo accoglie in studio e decide di farlo restare seppur non sia ancora sicura di volerlo conoscere realmente.

Problemi, invece, tra Riccardo Guarnieri e Roberta di Padua dopo il confronto del cavaliere con Ida Platano. Tra i due le cose non vanno nel migliore dei modi. Per Roberta arriva anche un nuovo pretendent che però torna a casa. Lucrezia Comanducci, poi, decide di chiudere definitivamente con Armando Incarnato e accoglie in studio cinque uomini che vorrebbero conoscerla, ma che lei rimanda a casa.

DAVIDE DONADEI RIMANDA ANCORA LA SCELTA

Durante la registrazione di Uomini e Donne del 12 gennaio, hanno trovato spazio anche i tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni. Gli occhi sono puntati soprattutto sul tronista pugliese il quale, tuttavia, ha rimandato ancora la scelta. Davide porta in esterna sia Chiara che Beatrice. Quest’ultima, però, non si presenta mentre Chiara dà vita a momenti di coccole e tenerezza che si concludono a telecamere spente con un bacio tra i due. La decisione di Beatrice di non presentarsi in esterna scatena la rabbia di Davide che non capisce come possa arrivare ad una scelta se non si presenta in esterna. Beatrice resta ferma sulla propria posizione ribadendo di non sentirsi apprezzata dal pugliese. Momenti di tensione, inoltre tra Sophie Codegoni e Giorgio. Dopo un’esterna di litigi, in studio gli animi s’infiammano con Sophie che svela di non aver sentito niente durante il bacio scatenando la reazione del corteggiatore che lascia lo studio irritato.



