Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 12 marzo 2024/ Sorpresa di Ida Platano per Mario?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 12 marzo 2024

Nuova registrazione per Uomini e Donne nel pomeriggio di oggi, martedì 12 marzo 2024. Come anticipa Lorenzo Pugnaloni, la registrazione odierna è dedicata soprattutto alla scelta di Brando, ma ci sarà spazio anche per il trono over e per gli altri tronisti ovvero Ida Platano e Daniele. Occhi puntati, in particolare, sulla tronista che ha ritrovato la serenità con Mario Cusitore a cui, oggi, potrebbe fare una sorpresa. Mario, infatti, compie gli anni oggi e potrebbe festeggiare proprio con Ida che, nelle scorse puntate, in occasione del compleanno di Pierpaolo, aveva fatto portare in studio una torta.

Un gesto che il corteggiatore aveva aspettato tanto e che, probabilmente, si aspetta anche Mario che sarà in studio per la registrazione proprio nel giorno del suo compleanno. Spazio, poi, al nuovo tronista Daniele che ha cominciato a conoscere le varie corteggiatrici.

Gemma Galgani chiude l’ultima conoscenza?

L’attesa principale è per la scelta di Brando, ma nel corso della registrazione odierna, ci sarà spazio anche per il trono over. Al centro dello studio potrebbe così tornare Gemma Galgani che sta conoscendo un nuovo cavaliere con cui, però, non prova una forte attrazione. Nonostante tutto, Gemma aveva deciso di continuare a conoscerlo, ma oggi potrebbe arrivare il colpo di scena previsto da Gianni Sperti nella registrazione di ieri ovvero la decisione di Gemma di chiudere.

Spazio, poi, agli altri protagonisti del trono over con Marcello Messina e Jasna che si sono rimessi in gioco dopo aver chiuso la storia, ma anche Tiziana e Angelo che stanno portando avanti la frequentazione. Quella di oggi, dunque, è una delle registrazioni più attese.











