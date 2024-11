Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 15 novembre 2024

Oggi, venerdì 15 novembre 2024, le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne, insieme ai tronisti Alessio Pecorelli, Martina De Ioannon, Michele Longobardi e Francesca Sorrentino, per una nuova registrazione. Attesa per il trono di Martina De Ioannon dopo la scelta di Gianmarco di non presentarsi in studio nella scorsa registrazione. Insieme a Ciro, Gianmarco è uno dei corteggiatori che piacciono di più a Martina che, pur avendo provato a chiarirsi, non è riuscito a convincerlo a tornare in studio. Oggi, tuttavia, Gianmarco dovrebbe tornare in studio per un confronto con Martina che dovrà confrontarsi anche con Ciro.

Spazio, inoltre, anche agli altri tronisti, in particolare a Francesca Sorrentino che, dopo aver scatenato la dura reazione di Paolo per essere uscita con Gianmarco, scoprirà se Paolo è tornato in trasmissione dopo aver lasciato lo studio la scorsa volta.

Gemma Galgani e Fabio: arriva il bacio?

Nella nuova registrazione di Uomini e donne in programma oggi, tuttavia, ci sarà ampio spazio per Gemma Galgani che, nella scorsa registrazione, ha lasciato tutti a bocca aperta provocando Fabio nel tentativo di ricevere il bacio dal cavaliere. Il momento di passione tanto desiderato da Gemma sarà finalmente arrivato? Non mancherà, poi, spazio per gli altri protagonisti del parterre come Sabrina che, dopo la scelta di Gabriele di chiudere la frequentazione, non riesce a trovare un uomo con cui dare il via ad un rapporto continuo scatenando la dura reazione di Tina Cipollari che la accusa di usare gli uomini per dimenticare Gabriele.

Spazio, inoltre, a Diego Tavani e Claudia D’Agostino che, dopo i dubbi iniziali, stanno continuando a frequentarsi così come Vincenzo e Ilaria che, con il loro rapporto, hanno scatenato la reazione di Tina Cipollari convinta che i due debbano lasciare la trasmissione nonostante non si sentano ancora pronti.