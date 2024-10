Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 29 ottobre 2024: Sabrina prosegue la conoscenza con Francesco

Delle anticipazioni Uomini e Donne sulle prossime puntate si avranno oggi durante la registrazione ma prima di scoprire cosa accadrà è necessario fare il punto della situazione su ciò che è successo ieri. Innanzitutto Gemma Galgani sta continuando la sua conoscenza con il nuovo cavaliere Fabio, i due hanno fatto un’esterna in un maneggio dove tra battute e frecciatine il feeling tra i due cresce sempre di più. Tornati in studio, però, la dama torinese è stata attaccata da Tina Cipollari in maniera ironica perché l’accusa di mettere troppa ansia da prestazione.

Spazio ha avuto anche la conoscenza di Sabrina con Francesco nonostante la dama ha lasciato intendere di essere ancora interessata a Gabriele anche lei viene attaccata in studio dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti perché pensano che stia utilizzando Francesco e non è tutto perché per lei è arrivato anche un nuovo cavaliere, Massimo con il quale ha deciso di continuare la conoscenza. Non si è parlato di Mario Cusitore mentre Margherita Aiello ha chiuso la conoscenza con William, secondo Tina perché pensa ancora a Mario.

Anticipazioni Uomini e Donne 2024, registrazione del 29 ottobre 2024: Ciro deluso da Martina

Le anticipazioni Uomini e Donne 2024 svelano che cosa accadrà nel Trono Classico, Ciro sarà deluso da Martina De Ioannon. La tronista è uscita con Gianmarco ed ha voluto fargli una sorpresa andando nel suo negozio. Lui le ha presentato alcuni amici in esterna ed i due si sono trovati molto bene. Il ragazzo, inoltre, in studio si è sbilanciato ulteriormente dicendo che avrebbe voluto baciarla ed a sua volta lei ha replicato che ci sarebbe stata. Dopo le tensioni nella scorsa puntata, Mattia si è recato in camerino con Martina e hanno discusso animatamente lei gli dice che l’interesse è scemato e lo elimina.

Nel frattempo Ciro si è lamentato perché Martina De Ioannon non lo ha portato in esterna, ne nasce un discussione al termine della quale lei gli dice ‘se non ti sta bene te ne vai’ e lui se ne va. Nonostante inizialmente non ha alcuna intenzione di corrergli dietro, successivamente, su consiglio di Tina, dice che vuole andare alla stazione per parlargli prima che parta, ovviamente tale atteggiamento non piace a Gianmarco che però, successivamente, ammette di comprenderla.

Infine, ad Uomini e Donne prosegue la conoscenza tra Claudia e Diego, lei lamenta il fatto che lui abbia chiuso quasi subito la conoscenza, Claudia dice che è interessata anche ad Andrea. Spazio hanno avuto anche Prasanna e Alessio con quest’ultimo convinto che lei stia frequentando qualcuno a casa a questo punto però è intervenuta persino Maria De Filippi per sottolineare come sia poco carino quello che sta dicendo. Cosa accadrà nella registrazione di oggi?