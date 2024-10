Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione del 28 ottobre 2024: Mario Cusitore ha una nuova fidanzata? La verità

Cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Quali conoscenze andranno avanti e quali invece subiranno una battuta d’arresto? Oggi lunedì 28 ottobre 2024 ci sarà una nuova registrazione del dating show di Canale5 è c’è molta attesa e curiosità nello scoprire che cosa succederà ai vari protagonisti. Innanzitutto stando alle anticipazioni per quanto riguarda il Trono Over i protagonisti sono due: Mario Cusitore e Gemma Galgani.

Mario Cusitore da settimane ha catalizzato la scena con la frequentazione delle due dame Morena Farfante e Margherita Aiello ma in queste ore è finito al centro delle segnalazioni per una presunta nuova fidanzata di nome Martina Varriale. I due sono stati beccati spesso insieme e pare che possa esserci qualcosa anche se si tratta solo di rumor e indiscrezioni. Stando alle anticipazioni Uomini e Donne oggi si scoprirà la verità, Mario Cusitore ha una fidanzata? Dalla risposta dipende anche il futuro dello speaker radiofonico nel programma, dovrà dire addio?

Nella puntata di oggi del dating show condotto da Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso un nuovo corteggiatore di Gemma Galgani: Fabio, chi è? E la dama torinese sembra già esserne invaghita perché le anticipazioni Uomini e Donne rivelano che la loro conoscenza tra esterne con cene a base di ostriche e balli in studio a colpi di sensualissime Lambada sta proseguendo a gonfie e vele, Gemma ha finalmente trovato l’uomo della sua vita?

Spazio poi avranno anche gli altri protagonisti del Trono Over, Marcello e Giada sono usciti insieme dal programma per conoscersi meglio fuori, mentre al contrario Gabriele e Sabrina hanno troncato la loro frequentazione c’è stato un chiarimento ma entrambi sono rimasti fermi sui rispettive decisioni. In piena crisi, invece, è Barbara De Santi dopo che la sua ultima conoscenza non si è conclusa nel migliore dei modi. A minacciato di lasciare il programma generando caos ma poi è ritornata sui suoi passi.

Anticipazioni Uomini e Donne: Martina prosegue la conoscenza di Ciro

Spazio avrà infine anche il Trono Classico di Uomini e Donne con Francesca Sorrentino che sta conoscendo meglio due suoi corteggiatori, Paolo e Gianmarco e Michele Longobardi che invece ha portato in esterna Veronica più volte e durante il loro primo appuntamento è scattato un bacio. La frequentazioni di Alessio Pecorelli e Amal, invece, è contraddistinta da tira e molla altalenanti. Infine Martina è rimasta piacevolmente colpita dal gesto di Ciro Solimano che le ha dedicato la tesi di Laurea.