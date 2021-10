Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 30 ottobre: trono Matteo Ranieri al via

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 30 ottobre: inizia il trono di Matteo Ranieri

I protagonisti del trono classico e del trono over tornano in studio oggi per una nuova registrazione di Uomini e Donne. Dopo la registrazione di ieri con Maria De Filippi che, a sorpresa, gli ha proposto il trono rimasto libero dopo l’addio di Joele Milan e la scelta di Matteo Fioravanti, oggi dovrebbe cominciare ufficialmente l’avventura di Matteo Ranieri. L’ex corteggiatore nonchè ex scelta di Sophie Codegoni è pronto a tuffarsi nell’avventura da tronista per trovare l’amore.

Nel corso della nuova registrazione, dunque, Matteo comincerà ufficialmente la sua avventura accanto a Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole i cui percorsi sono già in evoluzione. Per Matteo, dunque, la nuova registrazione servirà per fargli conoscere le corteggiatrici che hanno accettato di partecipare all’appuntamento al buio. Ci sarà, poi, spazio anche per Andrea Nicole e Roberta sempre più presa da Ciprian e Luca.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 30 ottobre: Gemma Galgani protagonista

Nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne ci sarà spazio anche per le dame e i cavalieri del trono over. Al centro dello studio si accomoderà sicuramente Gemma Galgani per raccontare l’evoluzione del suo rapporto con Costabile. Dopo i baci passionali, pare che nelle scorse registrazioni, la storia con Costabile sia giunta al capolinea.

Tra le conoscenze che stanno conquistando le simpatie del pubblico c’è quella di Diego Tavani e Ida Platano che sembrano presi l’uno dall’altra. Il pubblico, inoltre, attende il ritorno in studio di Isabella Ricci che spera di trovare l’amore nel dating show di canale 5.

