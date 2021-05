Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 9-10 maggio: Gemma disperata per Aldo

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9-10 maggio

Nuova registrazione di due puntate di “Uomini e Donne” nelle giornate di domenica 9 e lunedì 10 maggio 2021, con protagonista l’immancabile Gemma Galgani, disperata perché consapevole di iniziare a provare un sentimento più forte dell’amicizia nei confronti di Aldo, il quale però ha scelto di uscire con Isabella. Colpo di scena, però, stando a quanto riporta Il Vicolodellenews: Isabella ha rifiutato, poiché non troppo convinta del suo partner e perché avrebbe visto nascere del tenero tra Aldo e Gemma. Così, i due sono usciti insieme la sera, ma la donna torinese avrebbe accusato l’uomo di essere stato freddino, con quest’ultimo che avrebbe affermato: “Per me è solo un’amica“. Stupore tra i presenti, con Gemma che poi ha ripreso il discorso con Aldo in studio, sottolineando quanto sia rimasta male per la chiusura mostrata da Aldo nei suoi confronti, visto che lei si era esposta sentimentalmente, ma, tra l’incredulità generale, Aldo avrebbe asserito: “Non avevo capito che Gemma fosse presa in questo senso da me”.

Elisabetta soffre per Luca, nuova conoscenza per Ida Platano?

Capitolo Elisabetta: la donna aveva lasciato il numero a Mark e i due si sono incontrati, anche se lei prova ancora dei sentimenti per Luca. Quando in studio c’è stato il momento dedicato al ballo, Luca ha detto qualcosa che ha fatto scoppiare in lacrime Elisabetta, che poi avrebbe chiesto a Luca cosa volesse da lei. Sarebbero emerse da chiarimenti successivi telefonate tra lei e Luca in settimana e, alla fine, quest’ultimo avrebbe ammesso di avere chiesto a Elisabetta se avesse baciato Mark. Luca ha poi chiesto scusa. Ida Platania, dal canto suo, è uscita con Gabriele per un caffè, ma alla fine si sono ritrovati per un aperitivo al mare, per poi consumare il caffè al ritorno in camera. I due hanno rivelato di essere stati bene insieme e di volere approfondire la loro conoscenza. Concludiamo segnalando che il tema della sfilata, “Sogno di una notte di mezza estate” (titolo di una celebre opera di William Shakespeare, ndr), ha visto Gemma Galgani imporsi nettamente sugli altri, grazie alle coulotte rosa shocking mostrate alle telecamere mentre ballava il can can.

