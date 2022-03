Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 9 marzo: colpo di scena per ida Platano?

Le dame e i cavalieri del trono over, insieme ai tronisti Matteo Ranieri e Luca Salatino, tornano in studio oggi per una nuova registrazione di Uomini e Donne. Coa accadrà ai protagonisti del dating show di canale 5? La nuova registrazione potrebbe aprirsi con Gemma Galgani che, nella scorsa puntata, ha ammesso di avere un interesse, per Franco. Interesse che, tuttavia, pare non sia ricambiato. Sarà cambiato qualcosa nel frattempo?

Occhi puntati, invece, su Ida Platano e Alessandro. Il rapporto tra i due continua ad andare avanti tra alti e bassi. Nella scorsa registrazione, una nuova discussione ha portato Alessandro a litigare anche con Armando Incarnato lasciando così lo studio. Ida era andato da lui rientrando insieme in studio. Cosa sarà accaduto negli ultimi giorni? I due saranno riusciti a trovare un equilibrio? Ci sarà un colpo di scena in arrivo per la dama del trono over?

Matteo Ranieri: Federica torna in studio?

Nel corso della nuova registrazione ci sarà spazio anche per il trono classico. Luca Salatino sta continuando a conoscere le sue corteggiatrici e, nella scorsa registrazione, ha portato nuovamente in esterna Miriam con la quale è nato un bel feeling. Discorso diverso, invece, per Matteo Ranieri che continua ad avere le idee confuse su Federica, come fanno sapere le anticipazioni della scorsa registrazione pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”.

Federica, dopo essere tornata in studio, aveva deciso di abbandonare nuovamente la trasmissione. Di fronte alla scelta della corteggiatrice, Matteo aveva annunciato di voler andare a riprenderla. Sarà riuscito a convincere Federica a tornare in studio?

