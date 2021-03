Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione oggi, 11 marzo: sorpresa per Samantha?

Uomini e Donne, cosa succederà nelle registrazione di oggi?

Oggi, 11 marzo, dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori tornano nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione. Sono tante le situazioni interessanti che si stanno sviluppando nel dating show ma ciò che è certo è che anche questa volta si partirà con Gemma Galgani. Nel corso dell’ultima registrazione, stando a quanto anticipato dal Vicolodellenews, la dama ha deciso di chiudere con Cataldo nonostante quest’ultimo si sia detto molto interessato a lei.

Il cavaliere, al centro di alcune accuse da parte anche di Gianni Sperti, ha poi lasciato lo studio, pur avendo chiesto di rimanere comunque per conoscere altre dame. Oggi Gemma potrebbe avere nuove conoscenze da fare: è infatti probabile che per la Galgani siano in arrivo nuovi pretendenti. Riusciranno a fare colpo su di lei?

Samantha e Gero, novità importanti in arrivo a Uomini e Donne?

Una vicenda che non è andata ancora in onda ma che sta già appassionando il pubblico di Uomini e Donne è la conoscenza tra la nuova tronista Samantha e uno dei cavalieri del trono Over, Gero. È infatti la prima volta che si verifica una cosa del genere e, anche per questo, il pubblico appare incuriosito da come possa proseguire questa conoscenza. Nel corso dell’ultima registrazione, Samantha e Gero sono usciti in esterna e si sono conosciuti meglio. Il cavaliere ho poi rifiutato di accettare due nuove dame arrivate per conoscerlo, dicendosi felice della conoscenza con la tronista e desideroso di proseguirla. Che possa essere l’inizio di una frequentazione che porterà ad una scelta del tutto inedita?



