Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 20 gennaio: Gemma fa una rivelazione choc

Anticipazioni registrazione Uomini e Donne del 20 gennaio 2021

La registrazione di Uomini e Donne del 20 gennaio 2021 si preannuncia ancora una volta da non perdere! Gemma sarà ancora una volta tra le indiscusse protagoniste del dating show di successo di Maria De Filippi. La dama di Torino dopo la cocente delusione di Maurizio che l’ha scaricata poco dopo le festività di Natale ritorna in studio più bella che mai con una serie di rivelazioni choc. La prima riguarda proprio il cavaliere con cui si è frequentata nelle ultime settimana e con cui ha vissuto più di una notte di passione; stando alle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne Gemma Galgani sarebbe venuta a conoscenza dell’esistenza di una terza donna con cui Maurizio l’avrebbe tradita.

Una notizia choc che Gemma è pronta ad annunciare facendo però una doverosa precisazione: al momento non ha alcuna prova tangibile della cosa, ma non appena ne sarà in possesso la mostrerà alla redazione. Ma non finisce qui visto che Gemma rivelerà anche di avere già un nuovo spasimante: si tratta di un 40 enne con cui ha scambiato il numero e si sta sentendo. Di chi si tratta?

Uomini e Donne, Davide diviso fra Chiara e Beatrice

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne ampio spazio è stato dedicato anche al Trono Classico di Davide Donadei. Il tronista è sempre più confuso fra le due corteggiatrici Chiara e Beatrice. “Dieci giorni fa volevo scegliere” rivela il tronista durante la puntata e sta quasi per rivelare il nome della scelta se non fosse che entrambe le corteggiatrici non vogliono saperlo. Sta di fatto che il tronista è in seria difficoltà perché è molto preso da entrambe facendo infuriare prima Beatrice che lo avvisa di stare attento in vista della scelta finale, mentre Chiara gli fa una proposta : “forse è il caso che prendi una pausa da noi e provi a non vederci per due settimane”. Il tronista di Uomini e Donne non accetta la proposta, ma chiede alle due corteggiatrice di pazientare ancora un pò di tempo, visto che la scelta è sempre più vicina. Chissà che questa tanto attesa scelta non possa diventare realtà durante la registrazione del 20 gennaio 2021.



