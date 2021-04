Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione oggi, 3 aprile: Gemma tra Nicola e…

Uomini e Donne, cosa succederà nella registrazione di oggi?

Dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori si ritrovano oggi, 3 aprile, nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono pronti a commentare le nuove vicende di Gemma Galgani che, nel corso dell’ultima registrazione ha ricevuto l’ennesima batosta, questa volta da Roberto. Per l’uomo la loro conoscenza è finita, ma Gemma potrebbe aver voluto un chiarimento faccia a faccia con lui dopo l’ultimo incontro.

Tina Cipollari Vs Gemma "Sei stata l'amante di Walter Chiari"/ Lei nega "Dissi che.."

Si potrebbe però tornare a parlare anche di Nicola Vivarelli e del fatto che il 26enne, da poco tornato in studio, abbia deciso di riallacciare i rapporti con Gemma. Questo ha causato in studio un po’ di polemica, come anticipato dal Vicolo delle News. È stato Armando Incarnato, infatti, ad accusarlo di usate la Galgani per ritornare al centro dello studio ma non per un reale interesse nei suoi confronti.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione oggi, 20 marzo: Gemma dopo Maurizio...

Samantha tra Alessio e Bohgan: nuove polemiche a Uomini e Donne?

Si tornerà a parlare di Gemma Galgani nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, ma anche dei tronisti. In particolare per Samantha Curcio sono recentemente arrivati nuovi corteggiatori. La tronista pare sia particolarmente interessata a Bohgan, che il pubblico ha conosciuto già nei panni di tentatore a Temptation Island. L’interesse di Samantha per lui ha scatenato l’ira di Alessio, che si è poi scagliato anche contro Bohgan. Samantha potrebbe essere uscita in esterna con entrambi, ma quale dei due avrà preferito? Di certo la cosa accenderà una nuova polemica nello studio di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE:

Gemma Galgani dal marito ai fidanzati/ Da Francesco D’Acqui a Giorgio Manetti e Maurizio Guerci...

© RIPRODUZIONE RISERVATA