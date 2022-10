Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono over 7 ottobre: Ida regala gioie?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono over 7 ottobre

Le dame e i cavalieri del trono over tornano oggi, venerdì 7 ottobre, in studio per una nuova registrazione di Uomini e Donne. Quella di oggi è una registrazione molto attesa dopo quanto accaduto la scorsa settimana. Nelle registrazioni delle puntate che devono essere ancora trasmesse, Ida Platano ha ricevuto la dichiarazione d’amore di Alessandro Vicinanza. Quest’ultimo, infatti, ha ammesso di essersi innamorato di lei. Ida, nella scorsa registrazione, dopo essere uscita nuovamente con lui, ha ribadito di non essere innamorata. Cosa accadrà nella registrazione di oggi?

Ida Platano dovrebbe accomodarsi nuovamente al centro dello studio per un nuovo confronto con Alessandro Vicinanza il quale, prima di ammettere di essersi innamorato di Ida, aveva cominciato a frequentare Roberta Di Padua che, nella scorsa registrazione, si è lasciata andare ad un duro sfogo contro il cavaliere. Ida, oggi, ricambierà i suoi sentimenti per Alessandro?

Nuova delusione per Gemma Galgani?

Tra gli altri protagonisti della nuova registrazione di Uomini e Donne dovrebbe esserci anche Gemma Galgani che sta frequentando Roberto. Il cavaliere, però, non ha ancora intenzione di concederle l’esclusiva e sta continuando a conoscere altre dame. Cosa accadrà oggi? Gemma accetterà di uscire ancora con Roberto nonostante la sua voglia di conoscere altre signore o riceverà una nuova delusione?

Spazio, inoltre, anche ad Armando Incarnato che, tra alti e bassi, potrebbe aver deciso di continuare a conoscere Cristina, una delle nuove dame del parterre. Non mancheranno, poi, i momenti dedicati a Pinuccia e Rosalia con Tina Cipollari pronta a commentare ogni situazione.

