Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono over 7 settembre: Ida e Gemma…

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono over 7 settembre

Grande attesa per la nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne in programma oggi, mercoledì 7 settembre. Le dame e i cavalieri, dopo le registrazioni di debutto della nuova stagione, tornano in studio per una nuova registrazione in cui non mancheranno i colpi di scena. Grande attesa per la situazione di Ida Platano che ha ricominciato a frequentare Alessandro Vicinanza con cui c’è stato anche un bacio. Un atteggiamento, quello di Ida, che ha provocato la reazione di Armando Incarnato che ha discusso sia con la dama che con lo stesso Alessandro. Tra i due la frequentazione continua o avranno deciso di fermarsi?

Al centro dello studio dovrebbe tornare anche Gemma Galgani che, dopo un bacio con un pretendente giunto in studio esclusivamente per conoscerla, è rimasta nuovamente senza corteggiatori. Per lei arriverà un nuovo pretendente?

Riccardo Guarnieri torna alla carica con Federica Aversano?

Protagonisti della nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne saranno sicuramente anche Alessandro e Pinuccia la cui frequentazione continua. Nonostante tutto, però, l’atteggiamento della dama continua a non piacere a Tina Cipollari con cui ha duramente discusso nella scorsa registrazione. Cosa accadrà oggi tra la dama e la bionda opinionista?

Occhi, poi, su Riccardo Guarnieri che ha provato a corteggiare Federica Aversano facendo poi un passo indietro di fronte all’eventualità di dover lasciare la trasmissione qualora Federica dovesse decidere di eliminarlo. Riccardo confermerà tale scelta o annuncerà di aver cambiato idea?

