Uomini e Donne, anticipazioni registrazioni 18 marzo 2024/ Gemma Galgani chiude con Claudio?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 18 marzo 2024

Nuova settimana e nuova registrazione per Uomini e Donne. Come svela Lorenzo Pugnaloni, oggi, lunedì 18 marzo 2024, Ida Platano, il nuovo tronista Daniele e tutti i protagonisti del trono over tornano in studio per registrare nuove puntate. Spazio al trono over con Gemma Galgani che, dopo essere stata in panchina per un po’, è tornata protagonista grazie all’arrivo in studio di Claudio, un cavaliere 70enne che ha chiamato la redazione esclusivamente per conoscere lei. Nella scorsa registrazione, la dama di Torino aveva ammesso di non provare alcuna attrazione fisica per Claudio.

Nonostante tutto, però, aveva deciso di continuare a conoscerlo portando avanti la frequentazione. Una decisione che aveva scatenato la dura reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno già previsto l’addio. Quel momento arriverà già nel corso della registrazione odierna?

Nuove esterne per Daniele

Dopo la scelta di Brando che ha concluso il percorso lasciando la trasmissione con Raffaella Scuotto, spazio, poi, al trono classico con Ida Platano e Daniele. La tronista, nella scorsa registrazione, ha fatto una sorpresa a Mario per il suo compleanno. Tra i due è tornato ormai il sereno, ma per il momento, non c’è stato ancora un bacio. Spazio, poi, al nuovo tronista Daniele che ha già dimostrato di avere un carattere forte.

Deciso a non perdere tempo e con la voglia di costruire qualcosa di serio e di importante, Daniele ha già eliminato diverse corteggiatrici, alcune dopo averle portate in esterna, altre dopo averci parlato e altre ancora dopo averle visto non provando alcun interesse fisico. Per lui, oggi, arriveranno nuove corteggiatrici?











