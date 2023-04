Uomini e donne anticipazioni, rissa tra Armando e Riccardo/ “Sono arrivati alle mani”

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 22 aprile: “Casino tra Aurora e Armando“

Anche Uomini e donne si è preso qualche giorno di pausa e ne ha approfittato del lungo ponte del 25 aprile. Non sono mancate però le anticipazioni della prossima puntata, in onda mercoledì 26 aprile. Come riporta l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, nello studio del dating show sono successe davvero tante cose. A cominciare da una lite tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, due Cavalieri veterani del trono over, che sarebbero addirittura arrivati alle mani.

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 22 aprile/ É rissa tra Armando e Riccardo

Secondo la ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe nato da uno scambio telefonico tra Aurora e un ex volto della trasmissione: “Casino tra Aurora e Armando. È stata tirata in ballo Lucrezia, la ragazza corteggiatrice che Armando corteggiò due anni fa (vi ricordate, corteggiava Gianluca De Matteis), perché Aurora ha mandato un audio a lei in cui le chiedeva se lei e Armando si sono frequentati dopo il programma e se poteva venire in studio nel caso si fossero frequentati per testimoniarlo. Lucrezia, però, ha scritto ad Armando di ciò e lui si è arrabbiato“.

Uomini e donne, rissa tra Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri

Tuttavia, nello scontro tra Aurora e Armando Incarnato, si sarebbe inserito anche Riccardo Guarnieri. Ecco cosa sarebbe successo nello studio di Uomini e donne: “Armando ha detto che Aurora avrebbe scritto a più ex dame. Si è messo in mezzo Riccardo e lui e Armando sono arrivati alle mani (probabilmente verrà tagliata la scena, immagino). Poi sono stati separati. Hanno chiamato anche Lucrezia via telefono dopo aver fatto sentire le conversazioni audio di lei e Lucrezia“.

Alla fine, però sarebbe stato tutto frutto di un malinteso: “C’è stato un malinteso perché si pensava che Aurora volesse cambiare le cose e far testimoniare il falso a Lucrezia, invece lei ha fatto solo una domanda. Aurora è uscita con un signore ieri e costui ha chiuso la conoscenza“. Armando e Riccardo non sono comunque nuovi a scontri e litigi nello studio del programma. Questa volta però, come riportano le anticipazioni, sarebbero addirittura arrivati allo scontro fisico (che, con ampie probabilità, non verrà mandato in onda).

